У Києві нажахане оленя ховалося від обстрілу під авто: щемливі кадри

Обстріл Києва

У Мережі показали щемливі кадри з оленятком, яке злякалося обстрілу у Києві. Нажахана тварина ховалася під авто.

Кадри публікують соцмережі.

Так, інцидент стався на Осокорках у столиці. Під одним з автомобілів знайшли оленя, який шукав укриття. Нещасна тварина була виснажена й налякана, коли її знайшли небайдужі. Як бачимо, жертвами російської агресії залишається не лише люди, а й, зокрема, беззахисні чотирилапі. Сподіваємося, тварина отримала належну допомогу.

Удар по Києву — останні новини

Росія 2 червня завдала комбінованого удару по Києву ракетами й «Шахедами». Внаслідок атаки загинули 4 людини, ще понад 60 дістали поранення. Серед постраждалих — троє дітей віком 3, 11 та 17 років. Найсерйозніші наслідки у Подільському районі, де частково зруйновано дев’ятиповерховий житловий будинок. На місці триває пошуково-рятувальна операція, шукають людей під завалами. Також пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, комунальну інфраструктуру, автомобілі та приватний медичний заклад. Внаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли масштабні пожежі. У місті діють обмеження руху транспорту, частину вулиць перекрито, також зафіксовано зміни у роботі громадського транспорту.

За новими даними влади, російські війська забрали життя шістьох людей у Києві. Ще 64 особи дістали поранення різного ступеня тяжкості. Потерпілим надається необхідна допомога. Рідним та близьким всіх, кого Росія вбила цієї ночі, висловлюють щирі співчуття.

