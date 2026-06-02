Росія спалила вщент елітний автосалон у Києві (фото, відео)

Знищений автосалон Zeekr у Києві / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Внаслідок російської атаки на Київ 2 червня постраждав бізнес. Вогнем було знищено салон елітних електромобілів Zeekr на Подолі.

Про це свідчать кадри від ДСНС та підтвердили в самому автосалоні.

Раніше про пожежу на Подолі повідомляла місцева влада. Пізніше надзвичайники опублікували кадри, на яких зафіксовано наслідки ворожої атаки.

Компанія Zeekr офіційно заявила про тимчасове призупинення роботи свого автосалону.

«Шановні клієнти та друзі бренду ZEEKR. У зв’язку з наслідками ворожого обстрілу, наш автосалон на Подолі за адресою вул. Набережно-Лугова, 4, тимчасово призупиняє роботу. Усі деталі щодо відновлення роботи повідомимо згодом. Дякуємо за розуміння та бережіть себе», — йдеться у повідомленні в Instagram-сторіс.

Що відомо про електромобілі Zeekr?

Zeekr — відносно молодий бренд преміальних електромобілів, заснований 2021 року китайською автомобільною корпорацією Geely Holding Group, якій також належать відомі європейські марки Volvo, Polestar і Lotus.

Компанію створювали як конкурента Tesla та іншим виробникам преміальних електрокарів, зробивши акцент на сучасних технологіях, високому рівні безпеки та футуристичному дизайні.

Назва Zeekr походить від поєднання покоління Z (Generation Z) і слова geek (комп’ютерний ентузіаст), що підкреслює орієнтацію бренду на інновації та цифрові технології.

Атака на Київ 2 червня — які наслідки

У ніч проти 2 червня та вранці Росія здійснила масований удар по Києву, внаслідок якого загинуло 5 людей, понад 60 постраждали, серед них троє дітей. У восьми районах столиці зафіксовано численні руйнування житлових будинків, навчального закладу, АЗС, бізнесцентру та приватного медзакладу. Рятувальні роботи тривають, під завалами можуть залишатися люди.

Через наслідки атаки перекрито низку вулиць та змінено схеми руху громадського транспорту, водіїв та пасажирів закликають стежити за оперативними оновленнями.

Додамо, що через удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у Києві та кількох областях тимчасово залишилася без світла.

