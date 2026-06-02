- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 5119
- Час на прочитання
- 1 хв
Масований удар по Києву: кількість жертв продовжує зростати - останні дані від влади (фото)
Вночі російська армія завдала комбінованого удару по Києву — у місті спалахнули пожежі, є пошкоджені житлові будинки.
Вночі проти вівторка, 2 червня, російська армія масовано вдарила по Києву. Наслідки фіксують у кількаох районах столиці. Щонайменше чотири людини загинули, десятки — травмованих.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
«58 постраждалих у столиці. Із них 40 медики госпіталізували. Зокрема, двох дітей. Четверо людей загинули», — повідомив мер.
Зауважимо, у Києві внаслідок влучань пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.
Атака на Київ - фото
Атака на Київ
Вночі 2 червня армія РФ здійснила масовану атаку дронами і ракетами на Київ. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район, де внаслідок влучання частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Під завалами можуть перебувати люди, рятувальна операція триває.
Окрім того, через атаку РФ загорілася поліклініка у Голосіївському районі міста. Крім того, через падіння уламків горіли автомобілі та були зафіксовані нові осередки займання.
У Шевченківському районі ракета, ймовірно, влучила у 24-поверхівку. Внаслідок удару виникла пожежа. Зймання сталося на рівні четвертого та п’ятого поверхів.