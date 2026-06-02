Масований удар по Києву: кількість жертв продовжує зростати - останні дані від влади (фото)

Атака на Київ 2 червня. / © ДСНС

Вночі проти вівторка, 2 червня, російська армія масовано вдарила по Києву. Наслідки фіксують у кількаох районах столиці. Щонайменше чотири людини загинули, десятки — травмованих.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«58 постраждалих у столиці. Із них 40 медики госпіталізували. Зокрема, двох дітей. Четверо людей загинули», — повідомив мер.

Зауважимо, у Києві внаслідок влучань пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Атака на Київ - фото

У столиці зафіксували руйнування та пожежі внаслідок атаки РФ. / © Управління ДСНС Києва

Наслідки нічної комбінованої атаки на Київ / © Управління ДСНС Києва

У столиці зафіксували руйнування та пожежі внаслідок атаки РФ. / © Управління ДСНС Києва

Вночі 2 червня армія РФ здійснила масовану атаку дронами і ракетами на Київ. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район, де внаслідок влучання частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Під завалами можуть перебувати люди, рятувальна операція триває.

Окрім того, через атаку РФ загорілася поліклініка у Голосіївському районі міста. Крім того, через падіння уламків горіли автомобілі та були зафіксовані нові осередки займання.

У Шевченківському районі ракета, ймовірно, влучила у 24-поверхівку. Внаслідок удару виникла пожежа. Зймання сталося на рівні четвертого та п’ятого поверхів.

