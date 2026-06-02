ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
5119
Час на прочитання
1 хв

Масований удар по Києву: кількість жертв продовжує зростати - останні дані від влади (фото)

Вночі російська армія завдала комбінованого удару по Києву — у місті спалахнули пожежі, є пошкоджені житлові будинки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Атака на Київ 2 червня.

Атака на Київ 2 червня. / © ДСНС

Вночі проти вівторка, 2 червня, російська армія масовано вдарила по Києву. Наслідки фіксують у кількаох районах столиці. Щонайменше чотири людини загинули, десятки — травмованих.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«58 постраждалих у столиці. Із них 40 медики госпіталізували. Зокрема, двох дітей. Четверо людей загинули», — повідомив мер.

Зауважимо, у Києві внаслідок влучань пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Атака на Київ - фото

У столиці зафіксували руйнування та пожежі внаслідок атаки РФ. / © Управління ДСНС Києва

У столиці зафіксували руйнування та пожежі внаслідок атаки РФ. / © Управління ДСНС Києва

Наслідки нічної комбінованої атаки на Київ / © Управління ДСНС Києва

Наслідки нічної комбінованої атаки на Київ / © Управління ДСНС Києва

Наслідки нічної комбінованої атаки на Київ / © Управління ДСНС Києва

Наслідки нічної комбінованої атаки на Київ / © Управління ДСНС Києва

У столиці зафіксували руйнування та пожежі внаслідок атаки РФ. / © Управління ДСНС Києва

У столиці зафіксували руйнування та пожежі внаслідок атаки РФ. / © Управління ДСНС Києва

Наслідки нічної комбінованої атаки на Київ / © Управління ДСНС Києва

Наслідки нічної комбінованої атаки на Київ / © Управління ДСНС Києва

У столиці зафіксували руйнування та пожежі внаслідок атаки РФ. / © ГУ ДСНС у Києві

У столиці зафіксували руйнування та пожежі внаслідок атаки РФ. / © ГУ ДСНС у Києві

Атака на Київ

Вночі 2 червня армія РФ здійснила масовану атаку дронами і ракетами на Київ. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район, де внаслідок влучання частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Під завалами можуть перебувати люди, рятувальна операція триває.

Окрім того, через атаку РФ загорілася поліклініка у Голосіївському районі міста. Крім того, через падіння уламків горіли автомобілі та були зафіксовані нові осередки займання.

У Шевченківському районі ракета, ймовірно, влучила у 24-поверхівку. Внаслідок удару виникла пожежа. Зймання сталося на рівні четвертого та п’ятого поверхів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
5119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie