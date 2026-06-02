Нічна атака / © ТСН.ua

Реклама

У Києві зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок масованої комбінованої атаки Росії вночі 2 червня. Станом на 06:20 відомо про чотирьох загиблих та 51 постраждалого, серед яких троє дітей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, 35 людей госпіталізували до медичних закладів. Решті постраждалих надали допомогу на місці або амбулаторно.

Реклама

Найбільше руйнувань зафіксували у кількох районах міста. У Подільському районі внаслідок повторного влучання ракети у дев'ятиповерховий житловий будинок стався частковий обвал конструкцій. За попередніми даними, під завалами могли перебувати люди. Також у районі сталися пожежі на території нежитлової забудови, пошкоджено автомобілі та складські приміщення.

У Голосіївському районі руйнувань зазнала поліклініка — там знищено другий і третій поверхи будівлі. Крім того, через падіння уламків горіли автомобілі та були зафіксовані нові осередки займання.

У Шевченківському районі уламки пошкодили 24-поверховий житловий будинок, де виникла пожежа на рівні четвертого та п'ятого поверхів. Також горіли нежитлові будівлі, а один із дев'ятиповерхових будинків отримав пошкодження фасаду та даху.

У Солом'янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку. Також загорілася багатоповерхівка на рівні сьомого-восьмого поверхів та кілька приватних будинків.

Реклама

У Святошинському районі сталося загоряння в п'ятиповерховому житловому будинку та на території нежитлової забудови.

В Оболонському районі уламки впали поблизу двох дитячих садків, а також спричинили пожежу на території недобудови. У Дарницькому районі через падіння уламків БпЛА виникла пожежа на автозаправній станції.

На місцях працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Новини партнерів