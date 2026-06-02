Ночная атака / © ТСН.ua

В Киеве возросло количество жертв и пострадавших в результате массированной комбинированной атаки России ночью 2 июня. По состоянию на 06:20 известно о четырех погибших и 51 пострадавшем, среди которых трое детей.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

По его словам, 35 человек госпитализировали в медицинские учреждения. Остальные пострадавшие оказали помощь на месте или амбулаторно.

Больше разрушений зафиксировали в нескольких районах города. В Подольском районе в результате повторного попадания ракеты в девятиэтажный жилой дом произошел частичный обвал конструкций. По предварительным данным, под завалами могли находиться люди. Также в районе произошли пожары на территории нежилой застройки, повреждены автомобили и складские помещения.

В Голосеевском районе разрушений подверглась поликлиника — там уничтожен второй и третий этажи здания. Кроме того, из-за падения обломков горели автомобили и были зафиксированы новые очаги возгорания.

В Шевченковском районе обломки повредили 24-этажный жилой дом, где возник пожар на уровне четвертого и пятого этажей. Также горели нежилые здания, а один из девятиэтажных домов получил повреждение фасада и крыши.

В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома. Также загорелась многоэтажка на уровне седьмого-восьмого этажей и несколько частных домов.

В Святошинском районе произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме и на территории нежилой застройки.

В Оболонском районе обломки упали вблизи двух детских садов, а также вызвали пожар на территории недостроя. В Дарницком районе из-за падения обломков БПЛА возник пожар на автозаправочной станции.

На местах работают спасатели, медики и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия российской атаки.

