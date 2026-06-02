Почти три десятка пострадавших, среди них двое детей: в Киеве выросло количество раненых из-за массированной атаки РФ
В результате массированной российской атаки на Киев ночью 2 июня количество пострадавших возросло до 29 человек. Среди раненых двое детей, в том числе трехлетний ребенок.
В Киеве возросло количество пострадавших в результате массированной комбинированной атаки российских войск в ночь на 2 июня.
Об этом сообщили городской голова Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
По словам Кличко, сначала было известно о 28 пострадавших, среди которых трехлетний ребенок. Медики госпитализировали 21 раненого, другим оказали помощь амбулаторно или прямо на месте.
Впоследствии Тимур Ткаченко уточнил, что количество пострадавших выросло до 29 человек. Среди пострадавших двое детей.
Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о последствиях ночной атаки продолжает уточняться.
