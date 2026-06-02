Майже три десятки постраждалих, серед них двоє дітей: у Києві зросла кількість поранених через масовану атаку РФ
Унаслідок масованої російської атаки на Київ уночі 2 червня кількість постраждалих зросла до 29 людей. Серед поранених — двоє дітей, зокрема трирічна дитина.
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ у ніч проти 2 червня.
Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За словами Кличка, спочатку було відомо про 28 постраждалих, серед яких трирічна дитина. Медики госпіталізували 21 пораненого, іншим надали допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці.
Згодом Тимур Ткаченко уточнив, що кількість постраждалих зросла до 29 осіб. Серед потерпілих — двоє дітей.
Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Інформація щодо наслідків нічної атаки продовжує уточнюватися.
