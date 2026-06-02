Синоптики попереджють про різку зміну погоди: чого очікувати у Києві та області 2 червня

У Києві 2 червня буде комфортна погода / © pixabay.com

У вівторок, 2 червня, у Києві та Київській області очікується комфортна погода без істотних опадів, а вдень температура повітря прогріється до приємних +23 градусів тепла.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 2 червня передбачається суха, переважно сонячна, погода з максимальною температурою повітря від +20 до +22 градусів тепла.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, у столиці та Київській області 2 червня буде хмарно із проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів вище нуля.

У Києві вночі температура повітря становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +12 градусів тепла вночі до +21 градусу тепла вдень.

Погода у Києві 2 червня / © скриншот

