- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 1 хв
Синоптики попереджють про різку зміну погоди: чого очікувати у Києві та області 2 червня
У вівторок, 2 червня, у столиці та на території Київщини очікується комфортна та тепла погода. Попри хмарність, суттєвих опадів киянам очікувати не варто.
У вівторок, 2 червня, у Києві та Київській області очікується комфортна погода без істотних опадів, а вдень температура повітря прогріється до приємних +23 градусів тепла.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 2 червня передбачається суха, переважно сонячна, погода з максимальною температурою повітря від +20 до +22 градусів тепла.
Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, у столиці та Київській області 2 червня буде хмарно із проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів вище нуля.
У Києві вночі температура повітря становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура повітря коливатиметься від +12 градусів тепла вночі до +21 градусу тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 2 червня.
Читайте також:
Іменини червня 2026 року: коли та кого вітати за старим і новим церковними календарями
Гороскоп на 2–3 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна втратити свою індивідуальність
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.