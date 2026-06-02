Зранку в Києві сталися потужні вибухи: РФ атакувала столицю «Цирконами» — монітори
За даними моніторів, російська армія запустила по столиці ракети «Циркон».
Зранку 2 червня під час повітряної тривоги у Києві знову сталися потужні вибухи. Російська армія продовжує атакувати столицю.
Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.
«Сильні вибухи пролунали в Києві», — наголосили вони.
Зауважимо, Повітряні сили попередили про пуски ракет у напрямку столиці. За даними моніторів, окупанти завдали ракетниху дарів «Цирконами».
«2 „Циркона“ на Київ», — повідомив Телеграм-канал «Николаевский Ванек».
Як повідомлялося, о 07:15 в Києві та майже у всіх областях, крім заходу, було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Зауважимо, сирени не лунали лише у кількох регіонах — на Волині, Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Тернопільщині.