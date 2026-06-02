Вибухи. / © Associated Press

Реклама

Зранку 2 червня під час повітряної тривоги у Києві знову сталися потужні вибухи. Російська армія продовжує атакувати столицю.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

«Сильні вибухи пролунали в Києві», — наголосили вони.

Реклама

Зауважимо, Повітряні сили попередили про пуски ракет у напрямку столиці. За даними моніторів, окупанти завдали ракетниху дарів «Цирконами».

«2 „Циркона“ на Київ», — повідомив Телеграм-канал «Николаевский Ванек».

Як повідомлялося, о 07:15 в Києві та майже у всіх областях, крім заходу, було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Зауважимо, сирени не лунали лише у кількох регіонах — на Волині, Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Тернопільщині.

Новини партнерів