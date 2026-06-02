ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2407
Час на прочитання
1 хв

Зранку в Києві сталися потужні вибухи: РФ атакувала столицю «Цирконами» — монітори

За даними моніторів, російська армія запустила по столиці ракети «Циркон».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Зранку 2 червня під час повітряної тривоги у Києві знову сталися потужні вибухи. Російська армія продовжує атакувати столицю.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

«Сильні вибухи пролунали в Києві», — наголосили вони.

Зауважимо, Повітряні сили попередили про пуски ракет у напрямку столиці. За даними моніторів, окупанти завдали ракетниху дарів «Цирконами».

«2 „Циркона“ на Київ», — повідомив Телеграм-канал «Николаевский Ванек».

Як повідомлялося, о 07:15 в Києві та майже у всіх областях, крім заходу, було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Зауважимо, сирени не лунали лише у кількох регіонах — на Волині, Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Тернопільщині.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2407
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie