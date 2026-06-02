Утром в Киеве произошли мощные взрывы: РФ атаковала столицу «Цирконами» — мониторы
По данным мониторов, российская армия запустила по столице ракеты Циркон.
Утром 2 июня во время воздушной тревоги в Киеве снова произошли мощные взрывы. Российская армия продолжает атаковать столицу.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН.ua.
«Сильные взрывы прогремели в Киеве», — подчеркнули они.
Заметим, воздушные силы предупредили о пусках ракет в направлении столицы. По данным мониторов, оккупанты нанесли ракетные дары «Цирконам».
«2 „Циркона“ на Киев», — сообщил Телеграмм-канал «Николаевский Ванек».
Как сообщалось, в 07:15 в Киеве и почти во всех областях, кроме мероприятия, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Заметим, сирены не звучали только в нескольких регионах — Волыни, Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине и Тернопольщине.