В Киеве объявлена воздушная тревога — третья за сутки: что угрожает
Тревогу объявили из-за угрозы баллистики.
Дополнено новыми материалами
В Киеве и ряде областей Украины во вторник, 2 июня, в 7:15, объявлена воздушная тревога!
Две ракеты на Киев!
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
В Киеве раздаются взрывы.
Это уже третья воздушная тревога в столице за сутки.
Напомним, в ночь на 2 июня российская армия массированно ударила по Киеву. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы. По меньшей мере, четыре человека погибли, более 50 травмированных.
