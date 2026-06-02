Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве и ряде областей Украины во вторник, 2 июня, в 7:15, объявлена воздушная тревога!

Тревогу объявили из-за угрозы баллистики.

Две ракеты на Киев!

Реклама

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

В Киеве раздаются взрывы.

Это уже третья воздушная тревога в столице за сутки.

Напомним, в ночь на 2 июня российская армия массированно ударила по Киеву. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы. По меньшей мере, четыре человека погибли, более 50 травмированных.

Реклама

Новости партнеров