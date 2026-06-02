Атака на Киев 2 июня.

Реклама

Ночью на вторник, 2 июня, российская армия массированно ударила по Киеву. Последствия фиксируют в нескольких районах столицы. По меньшей мере, четыре человека погибли, десятки — травмированных.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

«58 пострадавших в столице. Из них 40 медиков госпитализировали. В частности, двое детей. Четверо человек погибли», — сообщил мэр.

Реклама

Отметим, в Киеве в результате попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Атака на Киев.

В столице зафиксировали разрушения и пожары в результате атаки РФ. / © Управление ГСЧС Киева

Последствия ночной комбинированной атаки на Киев / © Управление ГСЧС Киева

Последствия ночной комбинированной атаки на Киев / © Управление ГСЧС Киева

В столице зафиксировали разрушения и пожары в результате атаки РФ. / © Управление ГСЧС Киева

Последствия ночной комбинированной атаки на Киев / © Управление ГСЧС Киева

В столице зафиксировали разрушения и пожары в результате атаки РФ. / © ГУ ГСЧС в Киеве

Атака на Киев

Ночью 2 июня армия РФ совершила массированную атаку дронами и ракетами в Киеве. Наибольшие разрушения понес Подольский район, где в результате попадания частично разрушен 9-этажный жилой дом. Под завалами могут находиться люди, спасательная операция продолжается.

Кроме того, из-за атаки РФ загорелась поликлиника в Голосеевском районе. Кроме того, из-за падения обломков горели автомобили и были зафиксированы новые очаги возгорания.

В Шевченковском районе ракета, вероятно, попала в 24-этажку. В результате удара возник пожар. Съемка произошла на уровне четвертого и пятого этажей.

Реклама

Новости партнеров