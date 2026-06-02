Массированный удар по Киеву: количество жертв продолжает расти — последние данные от власти (фото)
Ночью российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву — в городе вспыхнули пожары, повреждены жилые дома.
Ночью на вторник, 2 июня, российская армия массированно ударила по Киеву. Последствия фиксируют в нескольких районах столицы. По меньшей мере, четыре человека погибли, десятки — травмированных.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
«58 пострадавших в столице. Из них 40 медиков госпитализировали. В частности, двое детей. Четверо человек погибли», — сообщил мэр.
Отметим, в Киеве в результате попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.
Атака на Киев
Ночью 2 июня армия РФ совершила массированную атаку дронами и ракетами в Киеве. Наибольшие разрушения понес Подольский район, где в результате попадания частично разрушен 9-этажный жилой дом. Под завалами могут находиться люди, спасательная операция продолжается.
Кроме того, из-за атаки РФ загорелась поликлиника в Голосеевском районе. Кроме того, из-за падения обломков горели автомобили и были зафиксированы новые очаги возгорания.
В Шевченковском районе ракета, вероятно, попала в 24-этажку. В результате удара возник пожар. Съемка произошла на уровне четвертого и пятого этажей.