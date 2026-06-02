- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 450
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві оголошена повітряна тривога — третя за добу: що загрожує
Тривогу оголосили через загрозу балістики.
Доповнено додатковими матеріалами
У Києві та низці областей України у вівторок, 2 червня, о 7:15, оголошена повітряна тривога!
Тривогу оголосили через загрозу балістики.
Дві ракети на Київ!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
У Києві лунають вибухи.
Це вже третя повітряна тривога у столиці за добу.
Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російська армія масовано вдарила по Києву. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Щонайменше чотири людини загинули, понад 50 травмованих.
Коментарі
Сортувати: