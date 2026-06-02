ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
526
Час на прочитання
1 хв

“Вибух, нас присипало”: очевидці розповіли, як дивом вижили під час удару по Києву, на місцях руїни (відео)

Унаслідок падіння уламків російської ракети у Подільському районі столиці зазнала руйнувань багатоповерхівка, мешканці якої дивом уціліли після потужного вибуху.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Атака на Київ 2 червня

Атака на Київ 2 червня / © ГУ ДСНС у Києві

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти вівторка, 2 червня, Подільський район Києва опинився під ударом російських військ. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків збитої ракети суттєвих пошкоджень зазнала дев’ятиповерхівка — вибуховою хвилею вибило вікна з першого по останній поверхи, а навколо будинку покосило дерева.

Одними з тих, хто опинився в епіцентрі подій, стала киянка Ольга та її 6-річна донька Наталка. Жінка виховує дитину сама, оскільки її чоловік наразі вважається безвісти зниклим на російсько-українській війні, пише «УС».

Ольга згадує перші хвилини після вибуху з жахом.

«Вибух, нас присипало, усе затягнуло димом, не було чим дихати й нічого не було видно», — розповіла жінка.

Наразі на місці події працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають необхідну допомогу мешканцям постраждалого будинку. Інформація щодо точної кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російська армія масовано вдарила по Києву. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Щонайменше чотири людини загинули, понад пів сотні травмованих.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
526
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie