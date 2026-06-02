“Вибух, нас присипало”: очевидці розповіли, як дивом вижили під час удару по Києву, на місцях руїни (відео)

Атака на Київ 2 червня / © ГУ ДСНС у Києві

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти вівторка, 2 червня, Подільський район Києва опинився під ударом російських військ. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків збитої ракети суттєвих пошкоджень зазнала дев’ятиповерхівка — вибуховою хвилею вибило вікна з першого по останній поверхи, а навколо будинку покосило дерева.

Одними з тих, хто опинився в епіцентрі подій, стала киянка Ольга та її 6-річна донька Наталка. Жінка виховує дитину сама, оскільки її чоловік наразі вважається безвісти зниклим на російсько-українській війні, пише «УС».

Ольга згадує перші хвилини після вибуху з жахом.

«Вибух, нас присипало, усе затягнуло димом, не було чим дихати й нічого не було видно», — розповіла жінка.

Наразі на місці події працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають необхідну допомогу мешканцям постраждалого будинку. Інформація щодо точної кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російська армія масовано вдарила по Києву. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Щонайменше чотири людини загинули, понад пів сотні травмованих.

