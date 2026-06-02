Синоптики предупреждают о резкой смене погоды: чего ожидать в Киеве и области 2 июня

Во вторник, 2 июня, в столице и на территории Киевской области ожидается комфортная и теплая погода. Несмотря на облачность, существенных осадков киевлянам ожидать не стоит.

Вера Хмельницкая
В Киеве 2 июня будет комфортная погода

© pixabay.com

Во вторник, 2 июня, в Киеве и Киевской области ожидается комфортная погода без существенных осадков, а днем температура воздуха прогреется до приятных +23 градусов тепла.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве 2 июня предполагается сухая, преимущественно солнечная, погода с максимальной температурой воздуха от +20 до +22 градусов тепла.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, в столице и Киевской области 2 июня будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не предвидят. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов выше нуля.

В Киеве ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.

На погодном портале Sinoptik сообщают, что в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +12 градусов тепла ночью до +21 градуса тепла днем.

Погода в Киеве 2 июня

Погода в Киеве 2 июня

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 2 июня.

