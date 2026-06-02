Київ після масованої атаки затягнуло димом, перекривають вулиці: що відбувається в столиці

Київ затягнуло густим димом після атаки РФ. З'явилися кадри з різних районів міста. Вулиці столиці перекривають на маршрутах фіксують зміни.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Який вигляд має Київ зранку

На кадрах видно, як столицю затягнуло димом. Зараз на місцях ударів, як відомо, працюють відповідні служби.

Дата публікації 08:47, 02.06.26

Вулиці перекривають

Увага водіям: у Києві тимчасово перекрито рух на низці вулиць через наслідки атаки, повідомляє поліція.

Обмеження діють на таких ділянках:

вул. Карпатської Січі — від вул. Сумської до вул. Василя Жуковського;

пров. Охтирський — від вул. Михайла Максимовича до вул. Холодноярської;

вул. Набережно-Хрещатицька — від вул. Нижній Вал до вул. Турівської;

вул. Верховинна — від вул. Святошинської до вул. Анатолія Петрицького;

вул. Гарета Джонса — від вул. Дорогожицької до вул. Деревлянської;

вул. Дегтярівська — від пров. Старожитомирського до вул. Зоологічної;

вул. Зоологічна — від просп. Берестейського до вул. Дегтярівської.

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути.

Маршрути працюють зі змінами

Після ворожого обстрілу в Києві змінено роботу низки маршрутів громадського транспорту.

Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово курсує за зміненими схемами.

Наразі затримується рух тролейбусів №29, 30, 31 та трамваїв №14, 15, 22, 25.

Для забезпечення перевезень на маршрутах трамваїв №14 і №15 запущено тимчасовий автобусний маршрут №14-Т, який сполучає проспект Відрадний із Дегтярівським шляхопроводом.

Тролейбуси №29, 30 і 31 курсують від площі Дарницької та вулиці Милославської до станції метро «Мінська».

Автобус №9 тимчасово прямує до Дегтярівського шляхопроводу.

Також змінено рух автобусів №28 і №53. Маршрут №28 проходить вулицями Альпійською та Деміївською, а також проспектом Валерія Лобановського, після чого продовжує рух за звичною схемою. Автобус №53 курсує через вулицю Межигірську, далі — за власним маршрутом.

У Київпастрансі зазначають, що робота громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації. Пасажирам рекомендують стежити за актуальними змінами руху на офіційних ресурсах перевізника.

Нагадаємо, у Києві вранці 2 червня під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. Попередньо, ворог застосував ракети типу «Циркон». У місті працювали Сили ППО. Мешканців закликали залишатися в укриттях до завершення тривоги. Інформація про наслідки атаки та можливі руйнування на момент публікації уточнювалася.

