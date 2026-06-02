Киев после массированной атаки затянуло дымом, перекрывают улицы: что происходит в столице
Киев приходит в себя после очередной массированной атаки, нанесенной РФ.
Киев затянуло густым дымом после атаки РФ. Появились кадры из разных районов города. Улицы столицы перекрывают на маршрутах и фиксируют изменения.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Как выглядит Киев утром
На кадрах видно, как столицу затянуло дымом. В настоящее время на местах ударов, как известно, работают соответствующие службы.
Улицы перекрывают
Внимание водителям: в Киеве временно перекрыто движение на ряде улиц из-за последствий атаки, сообщает полиция.
Ограничения действуют на следующих участках:
ул. Карпатской Сечи — от ул. Сумской до ул. Василия Жуковского;
пров. Ахтырский — от ул. Михаила Максимовича на ул. Холодноярской;
ул. Набережно-Крещатицкая от ул. Нижний Вал до ул. Туровской;
ул. Верховинная — от ул. Святошинской до ул. Анатолия Петрицкого;
ул. Гарета Джонса — от ул. Дорогожицкой до ул. Деревлянской;
ул. Дегтяревская — от пер. Старожитомирского до ул. Зоологическая;
ул. Зоологическая — от просп. Берестейского до ул. Дегтяревской.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Маршруты работают с изменениями
После вражеских обстрелов в Киеве изменена работа ряда маршрутов общественного транспорта.
Из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть маршрутов временно курсирует по измененным схемам.
В настоящее время задерживается движение троллейбусов №29, 30, 31 и трамваев №14, 15, 22, 25.
Для обеспечения перевозок на маршрутах трамваев №14 и №15 запущен временный автобусный маршрут №14-Т, соединяющий проспект Отрадный с Дегтяревским путепроводом.
Троллейбусы №29, 30 и 31 курсируют от площади Дарницкой и улицы Милославской до станции метро Минская.
Автобус №9 временно направляется в Дегтяревский путепровод.
Также изменено движение автобусов №28 и №53. Маршрут №28 проходит по улицам Альпийской и Демеевской, а также по проспекту Валерия Лобановского, после чего продолжает движение по привычной схеме. Автобус №53 курсирует через улицу Межигорскую, дальше — по собственному маршруту.
В Киевпасстрансе отмечают, что работа общественного транспорта корректируется в соответствии с оперативной ситуацией. Пассажирам рекомендуют следить за актуальными изменениями движения на официальных ресурсах перевозчика.
Напомним, в Киеве утром 2 июня во время воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов. Предварительно враг применил ракеты типа «Циркон». В городе работали Силы ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях до завершения тревоги. Информация о последствиях атаки и возможных разрушениях на момент публикации уточнялась.