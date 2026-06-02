Киев после массированной атаки затянуло дымом, перекрывают улицы: что происходит в столице

Киев затянуло густым дымом после атаки РФ. Появились кадры из разных районов города. Улицы столицы перекрывают на маршрутах и фиксируют изменения.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Как выглядит Киев утром

На кадрах видно, как столицу затянуло дымом. В настоящее время на местах ударов, как известно, работают соответствующие службы.

Киев затянуло дымом после атаки РФ

Улицы перекрывают

Внимание водителям: в Киеве временно перекрыто движение на ряде улиц из-за последствий атаки, сообщает полиция.

Ограничения действуют на следующих участках:

ул. Карпатской Сечи — от ул. Сумской до ул. Василия Жуковского;

пров. Ахтырский — от ул. Михаила Максимовича на ул. Холодноярской;

ул. Набережно-Крещатицкая от ул. Нижний Вал до ул. Туровской;

ул. Верховинная — от ул. Святошинской до ул. Анатолия Петрицкого;

ул. Гарета Джонса — от ул. Дорогожицкой до ул. Деревлянской;

ул. Дегтяревская — от пер. Старожитомирского до ул. Зоологическая;

ул. Зоологическая — от просп. Берестейского до ул. Дегтяревской.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Маршруты работают с изменениями

После вражеских обстрелов в Киеве изменена работа ряда маршрутов общественного транспорта.

Из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть маршрутов временно курсирует по измененным схемам.

В настоящее время задерживается движение троллейбусов №29, 30, 31 и трамваев №14, 15, 22, 25.

Для обеспечения перевозок на маршрутах трамваев №14 и №15 запущен временный автобусный маршрут №14-Т, соединяющий проспект Отрадный с Дегтяревским путепроводом.

Троллейбусы №29, 30 и 31 курсируют от площади Дарницкой и улицы Милославской до станции метро Минская.

Автобус №9 временно направляется в Дегтяревский путепровод.

Также изменено движение автобусов №28 и №53. Маршрут №28 проходит по улицам Альпийской и Демеевской, а также по проспекту Валерия Лобановского, после чего продолжает движение по привычной схеме. Автобус №53 курсирует через улицу Межигорскую, дальше — по собственному маршруту.

В Киевпасстрансе отмечают, что работа общественного транспорта корректируется в соответствии с оперативной ситуацией. Пассажирам рекомендуют следить за актуальными изменениями движения на официальных ресурсах перевозчика.

Напомним, в Киеве утром 2 июня во время воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов. Предварительно враг применил ракеты типа «Циркон». В городе работали Силы ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях до завершения тревоги. Информация о последствиях атаки и возможных разрушениях на момент публикации уточнялась.

