"Взрыв, нас присыпало": очевидцы рассказали, как чудом выжили во время удара по Киеву, на местах руины (видео)
В результате падения обломков российской ракеты в Подольском районе столицы потерпела разрушение многоэтажка, жители которой чудом уцелели после мощного взрыва.
В ночь на вторник, 2 июня, Подольский район Киева оказался под ударом российских войск. По предварительным данным, в результате падения обломков сбитой ракеты существенные повреждения получила девятиэтажка — взрывной волной выбило окна с первого по последний этажи, а вокруг дома покосило деревья.
Одними из оказавшихся в эпицентре событий стала киевлянка Ольга и ее 6-летняя дочь Наталья. Женщина воспитывает ребенка сама, поскольку ее муж сейчас считается без вести пропавшим на российско-украинской войне, пишет «УС».
Ольга вспоминает первые минуты после взрыва с ужасом.
«Взрыв, нас присыпало, все затянуло дымом, нечем было дышать и ничего не было видно», — рассказала женщина.
На месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают необходимую помощь жителям пострадавшего дома. Информация о точном количестве пострадавших уточняется.
Напомним, в ночь на 2 июня российская армия массированно ударила по Киеву. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы. По меньшей мере, четыре человека погибли, более полусотни травмированных.