"Взрыв, нас присыпало": очевидцы рассказали, как чудом выжили во время удара по Киеву, на местах руины (видео)

В результате падения обломков российской ракеты в Подольском районе столицы потерпела разрушение многоэтажка, жители которой чудом уцелели после мощного взрыва.

Атака на Киев 2 июня / © ГУ ГСЧС в Киеве

Дополнено новыми материалами

В ночь на вторник, 2 июня, Подольский район Киева оказался под ударом российских войск. По предварительным данным, в результате падения обломков сбитой ракеты существенные повреждения получила девятиэтажка — взрывной волной выбило окна с первого по последний этажи, а вокруг дома покосило деревья.

Одними из оказавшихся в эпицентре событий стала киевлянка Ольга и ее 6-летняя дочь Наталья. Женщина воспитывает ребенка сама, поскольку ее муж сейчас считается без вести пропавшим на российско-украинской войне, пишет «УС».

Ольга вспоминает первые минуты после взрыва с ужасом.

«Взрыв, нас присыпало, все затянуло дымом, нечем было дышать и ничего не было видно», — рассказала женщина.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают необходимую помощь жителям пострадавшего дома. Информация о точном количестве пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 2 июня российская армия массированно ударила по Киеву. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы. По меньшей мере, четыре человека погибли, более полусотни травмированных.

