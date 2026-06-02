Руїни, пожежі і розбиті вщент будинки: Кличко показав кадри наслідків атаки на Київ

Атака на Київ 2 червня / © ДСНС

Сьогодні, 2 червня, стався черговий кривавий удар Росії по Києву. Унаслідок атаки відомо про щонайменше п’ятьох загиблих. Міський голова Києва Віталій Кличко показав наслідки руйнувань у Києві в Подільському районі.

Який вигляд має Київ після російської атаки 2 червня

Міський голова повідомив, що екстрені служби Києва продовжують працювати на місцях російських атак.

«У різних районах міста пошкоджені будинки, нежитлові приміщення, 4 медзаклади», — каже Кличко.

Відомо про щонайменше 5 загиблих та 65 постраждалих, серед яких троє дітей. 38 поранених людей госпіталізували.

Кияни продовжують звертатися до медиків, тому кількість поранених може збільшуватися.

Кличко опублікував відео з Подільського району столиці. На кадрах видно понівечені паркани, автівки, приміщення та будинки. З будинків поблизу місця «прильоту» повилітали усі вікна. Кличко записав відео на тлі сильної пожежі.

Для постраждалих киян розгортають штаби допомоги.

Дата публікації 10:50, 02.06.26

Атака на Київ 2 червня: головне

У ніч та зранку 2 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Головним напрямком атаки став Київ. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 729 засобів повітряного нападу (73 ракети та 656 БпЛА). ППО знищила 642 цілі: 40 ракет та 602 безпілотники.

Станом на ранок у Києві відомо про 5 загиблих та понад 65 постраждалих, серед яких троє дітей. Через падіння уламків та влучання місто затягнуло димом, пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватну медклініку та житлові будинки у 8 районах.

Через ліквідацію наслідків обстрілу поліція тимчасово перекрила рух на низці вулиць: Карпатської Січі, Верховинної, Гарета Джонса, Дегтярівської, Зоологічної, пров. Охтирському та вул. Набережно-Хрещатицькій.

Частково затримується рух громадського транспорту.

