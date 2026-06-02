Руины, пожары и разбитые дома: Кличко показал кадры после атаки на Подоле в Киеве
Подольский район Киева оказался в эпицентре разрушений после очередного удара РФ. Известно о погибших, раненых и масштабных повреждениях домов.
Сегодня, 2 июня, произошел очередной кровавый удар России по Киеву. В результате атаки известно о по меньшей мере пятерых погибших. Мэр Киева Виталий Кличко показал последствия разрушений в Киеве на Подоле.
Как выглядит Подол после российской атаки 2 июня
Мэр сообщил, что экстренные службы Киева продолжают работать на местах российских атак.
«В разных районах города повреждены дома, нежилые помещения, 4 медучреждения», — говорит Кличко.
Известно о по меньшей мере 5 погибших и 65 пострадавших, среди которых трое детей. 38 раненых были госпитализированы.
Киевляне продолжают обращаться к медикам, поэтому количество раненых может увеличиваться.
Кличко опубликовал видео из Подольского района столицы. На кадрах видны разбитые заборы, автомобили, помещения и дома. Из домов поблизости места «прилета» вылетели все окна. Кличко записал видео на фоне сильного пожара.
Для пострадавших киевлян разворачивают штабы помощи.
Атака на Киев 2 июня: главное
В ночь и утром 2 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Главным направлением атаки стал Киев. По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 729 средств воздушного нападения (73 ракеты и 656 БпЛА). ПВО уничтожило 642 цели: 40 ракет и 602 беспилотника.
По состоянию на утро в Киеве известно о 5 погибших и более 65 пострадавших, среди которых трое детей. Из-за падения обломков и попаданий город затянуло дымом, повреждена гражданская инфраструктура, частная медклиника и жилые дома в 8 районах.
Из-за ликвидации последствий обстрела полиция временно перекрыла движение по ряду улиц: Карпатской Сечи, Верховинной, Гарета Джонса, Дегтяревской, Зоологической, пер. Ахтырском и ул. Набережно-Крещатицкая.
Отчасти задерживается движение общественного транспорта.