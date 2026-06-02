Российская атака повредила здание налоговой на правом берегу Киева: что известно (фото, видео)

Последствия вражеской атаки 2 июня / © Государственная налоговая служба Украины

Одно из зданий Государственной налоговой службы на правом берегу Киева получило повреждения во время очередной массированной российской атаки.

Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя ГНС Леся Карнаух.

В результате удара в здании выбиты окна, а также повреждены служебные кабинеты и другие помещения. Сейчас продолжается уборка и оценка последствий атаки.

«Самое главное — среди наших работников здесь пострадавших нет. И это сегодня действительно самая важная новость», — подчеркнула Карнаух.

В Государственной налоговой службе также сообщили, что сейчас обслуживание налогоплательщиков на этой локации временно невозможно.

В то же время в ведомстве заверили, что все необходимые услуги можно получить в других Центрах обслуживания плательщиков. Там напомнили, что ЦОПы работают по принципу экстерриториальности.

Уламки ракети. Відео: Україна Сейчас

Последствия вражеской атаки 2 июня

Напомним, во время массированной атаки на Киев 2 июня зафиксировали попадания в восьми районах города. В результате ударов вспыхнули пожары в жилых домах, получила повреждения частная клиника.

По состоянию на утро известно о пятерых погибших и более 60 пострадавших. Среди раненых — трое детей в возрасте 3, 11 и 17 лет.

