Російська атака пошкодила будівлю податкової на правому березі Києва: що відомо (фото, відео)

Наслідки ворожої атаки 2 червня / © Державна податкова служба України

Одна з будівель Державної податкової служби на правому березі Києва зазнала пошкоджень під час чергової масованої російської атаки.

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.

Внаслідок удару в будівлі вибито вікна, а також пошкоджено службові кабінети та інші приміщення. Наразі триває прибирання та оцінювання наслідків атаки.

«Найголовніше — серед наших працівників тут постраждалих немає. І це сьогодні справді найважливіша новина», — наголосила Карнаух.

У Державній податковій службі також повідомили, що наразі обслуговування платників податків на цій локації тимчасово неможливе.

Водночас у відомстві запевнили, що всі необхідні послуги можна отримати в інших Центрах обслуговування платників. Там нагадали, що ЦОПи працюють за принципом екстериторіальності.

Уламки ракети. Відео: Україна Сейчас

Нагадаємо, під час масованої атаки на Київ 2 червня зафіксували влучання у восьми районах міста. Внаслідок ударів спалахнули пожежі в житлових будинках, зазнала пошкоджень приватна клініка.

Станом на ранок відомо про п’ятьох загиблих і понад 60 постраждалих. Серед поранених — троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

