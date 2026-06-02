ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Російська атака пошкодила будівлю податкової на правому березі Києва: що відомо (фото, відео)

Російський обстріл пошкодив одну з будівель ДПС у столиці. Наразі обслуговування на цій локації призупинене.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Наслідки ворожої атаки 2 червня

Наслідки ворожої атаки 2 червня / © Державна податкова служба України

Одна з будівель Державної податкової служби на правому березі Києва зазнала пошкоджень під час чергової масованої російської атаки.

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.

Внаслідок удару в будівлі вибито вікна, а також пошкоджено службові кабінети та інші приміщення. Наразі триває прибирання та оцінювання наслідків атаки.

«Найголовніше — серед наших працівників тут постраждалих немає. І це сьогодні справді найважливіша новина», — наголосила Карнаух.

У Державній податковій службі також повідомили, що наразі обслуговування платників податків на цій локації тимчасово неможливе.

Водночас у відомстві запевнили, що всі необхідні послуги можна отримати в інших Центрах обслуговування платників. Там нагадали, що ЦОПи працюють за принципом екстериторіальності.

Уламки ракети. Відео: Україна Сейчас

Наслідки ворожої атаки 2 червня / © Державна податкова служба

Наслідки ворожої атаки 2 червня / © Державна податкова служба

Наслідки ворожої атаки 2 червня / © Державна податкова служба

Наслідки ворожої атаки 2 червня / © Державна податкова служба

Наслідки ворожої атаки 2 червня / © Державна податкова служба

Наслідки ворожої атаки 2 червня / © Державна податкова служба

Наслідки ворожої атаки 2 червня / © Державна податкова служба

Наслідки ворожої атаки 2 червня / © Державна податкова служба

Наслідки ворожої атаки 2 червня / © Державна податкова служба

Наслідки ворожої атаки 2 червня / © Державна податкова служба

Нагадаємо, під час масованої атаки на Київ 2 червня зафіксували влучання у восьми районах міста. Внаслідок ударів спалахнули пожежі в житлових будинках, зазнала пошкоджень приватна клініка.

Станом на ранок відомо про п’ятьох загиблих і понад 60 постраждалих. Серед поранених — троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie