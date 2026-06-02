Россия сожгла дотла элитный автосалон в Киеве (фото, видео)
Очередной жертвой атаки стал автосалон Zeekr. Он приостанавливает работу.
В результате российской атаки на Киев 2 июня пострадал бизнес. Огнем был уничтожен салон элитных электромобилей Zeekr на Подоле.
Об этом свидетельствуют кадры от ГСЧС и подтвердили в самом автосалоне.
Ранее о пожаре на Подоле сообщали местные власти. Позже чрезвычайники опубликовали кадры, на которых зафиксированы последствия вражеской атаки.
Компания Zeekr официально заявила о временной приостановке работы своего автосалона.
«Уважаемые клиенты и друзья бренда ZEEKR. В связи с последствиями вражеского обстрела, наш автосалон на Подоле по адресу ул. Набережно-Луговая, 4, временно приостанавливает работу. Все детали по восстановлению работы сообщим позже. Спасибо за понимание и берегите себя», — говорится в сообщении в Instagram-сторис.
Что известно об электромобилях Zeekr?
Zeekr — относительно молодой бренд премиальных электромобилей, основанный в 2021 году китайской автомобильной корпорацией Geely Holding Group, которой также принадлежат известные европейские марки Volvo, Polestar и Lotus.
Компанию создавали как конкурента Tesla и другим производителям премиальных электрокаров, сделав акцент на современных технологиях, высоком уровне безопасности и футуристическом дизайне.
Название Zeekr происходит от сочетания поколения Z (Generation Z) и слова geek (компьютерный энтузиаст), что подчеркивает ориентацию бренда на инновации и цифровые технологии.
Атака на Киев 2 июня — какие последствия
В ночь на 2 июня и утром Россия осуществила массированный удар по Киеву, в результате которого погибли 5 человек, более 60 пострадали, среди них трое детей. В восьми районах столицы зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов, учебного заведения, АЗС, бизнес-центра и частного медучреждения. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут оставаться люди.
Из-за последствий атаки перекрыт ряд улиц и изменены схемы движения общественного транспорта, водителей и пассажиров призывают следить за оперативными обновлениями.
Добавим, что из-за ударов по энергетической инфраструктуре часть потребителей в Киеве и нескольких областях временно осталась без света.