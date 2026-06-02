В Киеве напуганный олень прятался от обстрела под авто: щемящие кадры

Киев все еще приходит в себя от кровавого удара РФ. Показали кадры, на которых испуганный олень искал убежища под автомобилем. Обессиленное животное лежит, а в его глазах — вера, что все кончилось.

Катерина Сердюк
Обстрел Киева

В Сети показали щемящие кадры с олененком, испугавшимся обстрела в Киеве. Ужасное животное пряталось под авто.

Кадры публикуют соцсети.

Да, инцидент произошел на Осокорках в столице. Под одним из автомобилей нашли оленя, который искал укрытие. Несчастное животное было истощено и испугано, когда его нашли неравнодушные. Как видим, жертвами российской агрессии остаются не только люди, но и, в частности, беззащитные четвероногие. Надеемся, животное получило должную помощь.

Оленя у Києві

Удар по Киеву — последние новости

Россия 2 июня нанесла комбинированный удар по Киеву ракетами и «Шахедами». В результате атаки погибли 4 человека, еще более 60 получили ранения. Среди пострадавших — трое детей 3, 11 и 17 лет. Самые серьезные последствия в Подольском районе, где частично разрушен девятиэтажный жилой дом. На месте идет поисково-спасательная операция, ищут людей под завалами. Также повреждены жилые дома, учебные заведения, коммунальная инфраструктура, автомобили и частное медицинское учреждение. В результате обстрелов в нескольких районах столицы возникли масштабные пожары. В городе действуют ограничения движения транспорта, часть улиц перекрыта, также зафиксированы изменения в работе общественного транспорта.

По новым данным властей, российские войска унесли жизни шести человек в Киеве. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Родным и близким всех, кого Россия убила этой ночью, выражают искренние соболезнования.

