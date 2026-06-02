В Киеве выросло количество жертв удара РФ, и их может стать еще больше: детали от власти

Удар по Киеву

Власти Киева озвучили новые детали по поводу последствий атаки РФ. Пока известно о 6 погибших и 64 пострадавших.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По данным должностного лица, на все соответствующие службы до сих пор работают над ликвидацией последствий удара РФ по Киеву на ряде локаций.

«По состоянию на 12:00 медики подтверждают 64 раненых и 6 погибших киевлян. К сожалению, цифры могут быть не окончательными», – признал Ткаченко.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким всех, кого Россия убила этой ночью.

Ранее мы сообщали, что из-за массированной атаки РФ на Киев погибли 4 человека, еще более 60 получили ранения. Среди пострадавших есть трое детей (3, 11 и 17 лет). Наиболее разрушительные последствия в Подольском районе — частично разрушен девятиэтажный жилой дом. Под завалами могут оставаться люди, спасательная операция продолжается. Также повреждены жилые дома, учебные заведения, коммунальные объекты, автомобили и частное медицинское учреждение. Из-за атаки в отдельных районах Киева возникли масштабные пожары. Известно, что часть улиц перекрыли, ограничение движения транспорта и изменения в маршрутах.

