Трагедия в Киеве: во время удара РФ женщина погибла по дороге к укрытию, ее дети госпитализированы
В результате жестокой атаки РФ на Шевченковский район столицы погибли три человека, среди которых мать, бежавшая с детьми в хранилище, а еще по меньшей мере 19 мирных жителей получили ранения прямо на территории местного паркинга.
В Шевченковском районе Киева женщина погибла, когда бежала с двумя детьми к укрытию. Случилось это на паркинге ЖК «UNIT City».
Травмированная женщина умерла на месте, ее дети были госпитализированы, передает Telegram-канал «КС: новини Київ».
Также известно, что в этом районе погибли женщина, 1949 года рождения и мужчина, 1977 года.
На территории одного из жилых комплексов того же района были ранены по меньшей мере 19 человек. Во время атаки РФ они скрывались на местном паркинге.
Напомним, всю ночь и утром 2 июня Россия наносила удары по Киеву. По состоянию на утро в столице известно о шести погибших и более 60 пострадавших, из них трое детей 3, 11 и 17 лет.
Разрушения зафиксированы в восьми районах столицы: повреждены жилые дома, учебное заведение, автозаправочная станция, бизнес-центр и частное медицинское учреждение. Спасательные службы работают на местах, поскольку под завалами могут находиться люди.