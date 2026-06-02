ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1179
Час на прочитання
1 хв

Трагедія у Києві: під час удару РФ жінка загинула дорогою до укриття, її дітей госпіталізовано

Внаслідок жорстокої атаки РФ на Шевченківський район столиці загинули троє людей, серед яких матір, що бігла з дітьми до сховища, а ще щонайменше 19 мирних мешканців дістали поранення просто на території місцевого паркінгу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Київ

Київ / © ТСН

У Шевченківському районі Києва жінка загинула, коли бігла з двома дітьми до укриття. Сталось це на паркінгу ЖК «UNIT City».

Травмована жінка померла на місці, її дітей госпіталізували, передає Telegram-канал «КС: новини Київ».

Також відомо, що в цьому районі загинули: жінка, 1949 року народження та чоловік, 1977 року.

На території одного з житлових комплексів того ж району, було поранено щонайменше 19 осіб. Під час атаки РФ вони ховалися на місцевому паркінгу.

Нагадаємо, усю ніч та зранку 2 червня Росія завдавала ударів по Києву. Станом на ранок у столиці відомо про шістьох загиблих та понад 60 постраждалих, з них троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

Руйнування зафіксовано у восьми районах столиці: пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, автозаправну станцію, бізнес-центр і приватний медичний заклад. Рятувальні служби працюють на місцях, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie