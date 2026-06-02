Трагедія у Києві: під час удару РФ жінка загинула дорогою до укриття, її дітей госпіталізовано

У Шевченківському районі Києва жінка загинула, коли бігла з двома дітьми до укриття. Сталось це на паркінгу ЖК «UNIT City».

Травмована жінка померла на місці, її дітей госпіталізували, передає Telegram-канал «КС: новини Київ».

Також відомо, що в цьому районі загинули: жінка, 1949 року народження та чоловік, 1977 року.

На території одного з житлових комплексів того ж району, було поранено щонайменше 19 осіб. Під час атаки РФ вони ховалися на місцевому паркінгу.

Нагадаємо, усю ніч та зранку 2 червня Росія завдавала ударів по Києву. Станом на ранок у столиці відомо про шістьох загиблих та понад 60 постраждалих, з них троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

Руйнування зафіксовано у восьми районах столиці: пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, автозаправну станцію, бізнес-центр і приватний медичний заклад. Рятувальні служби працюють на місцях, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

