У Києві зросла кількість жертв удару РФ, і їх може стати ще більше: деталі від влади

Удар по Києву

Влада Києва озвучила нові деталі щодо наслідків атаки РФ. Наразі відомо про 6 загиблих та 64 потерпілих.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За даними посадовця, на усі відповідні служби досі працюють над ліквідацією наслідків удару РФ по Києву на низці локацій.

«Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними», — визнав Ткаченко.

Він висловив щирі співчуття рідним та близьким всіх, кого Росія вбила цієї ночі.

Раніше ми повідомляли, що через масовану атаку РФ на Київ загинули 4 людини, ще понад 60 дістали поранення. Серед постраждалих є троє дітей (3, 11 та 17 років). Найбільш руйнівні наслідки у Подільському районі — там частково зруйновано дев'ятиповерховий житловий будинок. Під завалами можуть залишатися люди, рятувальна операція триває. Також пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, комунальні об'єкти, автомобілі та приватний медичний заклад. Через атаку в окремих районах Києва виникли масштабні пожежі. Відомо, що частину вулиць перекрили, є обмеження руху транспорту та зміни у маршрутах.

