Скандал в метро Киева: власти могут запретить обустраивать палатки во время тревог

Десятки тысяч киевлян во время российских воздушных атак прячутся от угрозы в метро. Чаще всего люди идут в метро ночевать на всю ночь с раскладными стульями, матрацами или даже туристическими палатками. Последний вариант начал сильно раздражать киевлян, которым не хватает места в метро. Совсем скоро пребывание в метро в палатках во время воздушной тревоги могут запретить.

Об этом сообщила спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире «Ранок.LIVE».

На фоне скандала с палатками в метро, который разгорелся в социальных сетях среди киевлян, в городских властях начали реагировать на раскладывание палаток на станциях метро столицы во время воздушных тревог.

Киевляне начали жаловаться, что из-за габаритных палаток, в которых спят некоторые люди во время тревог, другим людям не хватает места. Ситуация с раскладыванием палаток дошла до агрессии и даже нападений, когда киевляне резали палатки тем, кто занимал много места.

Спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп отметила, что власти Киева действительно могут запретить использование палаток в метро во время воздушных тревог.

«Вопрос сложный, но чисто с точки зрения людей, которые находятся в укрытиях, нужно максимально вести себя толерантно, для того, чтобы больше людей могли найти себе место во время воздушной тревоги и быть в безопасности», — отметила Екатерина Поп.

Чиновница добавила, что власти рассматривают введение определенных ограничений из-за скандалов, которые возникают среди киевлян. Екатерина Поп добавила, что все работники метро довольно толерантно относятся к киевлянам, которые приходят в метро во время воздушных тревог и помогают найти себе место.

В ближайшее время полиция приступит к проверкам в метро, соответствует ли ситуация действительности. Также будут проведены консультации с руководством «Киевского метрополитена» по поводу определенных норм на каждого человека, который прячется от атак в метро, и обеспечения комфорта всех граждан.

Как работают поврежденные станции метро в Киеве

Напомним, в результате ночной атаки российских войск на Киев 24 мая пострадали станции метро «Лукьяновская» и «Крещатик». В Киевской городской государственной администрации сообщили о возобновлении их работы с определенными ограничениями.

В частности, временно закрытый вестибюль №3 станции «Крещатик» (вход/выход на Аллею Героев Небесной Сотни) уже вернулся к обычному режиму работы.

Станция «Лукьяновская» также снова принимает пассажиров, но сейчас она работает на вход и выход только в направлении улицы Юрия Ильенко. В то же время, выход в направлении торгового центра «Квадрат» остается временно закрытым.

