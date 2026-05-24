Люди бігли у тунелі: що пережили кияни під час атаки на метро «Лук’янівська»

Атака на метро «Лук’янівська» / © ДСНС

Під час нічної масованої російської атаки чимало киян ховалися в метро, зокрема на станції «Лук’янівська», яка сьогодні постраждала від атаки. Під час російських ракетних ударів люди відчували вібрації у метро, а зі стелі почали сипатися штукатурка й пил.

Очевидці розповіли для Радіо Свобода, що їм довелося пережити у метро «Лук’янівська» сьогодні вночі.

Почалося задимлення, люди бігли у тунель: очевидці про атаку на станцію «Лук’янівська»

Кияни, які ховалися від російської атаки на станції метро «Лук’янівська», сьогодні уночі чули та відчували всі удари ворога.

Під час російської атаки на Київ вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро. Її невдовзі закрили для пасажирських перевезень.

«Цього разу був дуже неприємний досвід. Було дуже чутно удари в районі метро „Лук’янівська“. Було задимлення. В людей почалася паніка», — розповідає очевидиця Катерина.

Люди почали бігти далі в тунель метро і не знали, що робити далі. Жінка поскаржилася, що люди не мали жодних інструкцій, що робити у випадку, якщо метро атакують.

За словами Катерини, працівники метро не допомагали і не пояснювали, що робити. Декілька годин кияни в метро перебували у напрузі та переляку.

Наслідки російської атаки по Києву

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки ворога на Київ кількість постраждалих зросла до 62 осіб, серед яких двоє дітей.

За словами мера столиці Віталія Кличка, наразі 30 осіб перебувають у стаціонарах міських лікарень, також відомо про двох загиблих.

На місцях влучань рятувальники продовжують розбирати завали. Водночас медичні заклади Києва працюють у штатному режимі та в повному обсязі надають необхідну допомогу всім постраждалим киянам.

Після масованої атаки РФ у Києві пошкоджено понад 40 локацій.

