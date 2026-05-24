Засипало вхід до укриття: у Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими у школі

У Шевченківському районі Києва після російської атаки вхід до укриття однієї зі шкіл, де перебували люди, попередньо засипало уламками.

Укриття

У Шевченківському районі Києва під час російської атаки сталося влучання поблизу однієї зі шкіл. В укритті на момент удару перебували люди, а вхід до сховища, за попередньою інформацією, засипало уламками.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, на місце події вже прямують екстрені служби. Наразі інформація щодо кількості людей в укритті та їхнього стану уточнюється.

У столиці триває повітряна тривога через атаку російських безпілотників та ракет. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою небезпеки.

Нагадаємо, що вся Україна під ракетною загрозою: РФ підняла в небо МіГ-31К

