Засипало вхід до укриття: у Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими у школі

У Шевченківському районі Києва під час російської атаки сталося влучання поблизу однієї зі шкіл. В укритті на момент удару перебували люди, а вхід до сховища, за попередньою інформацією, засипало уламками.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, на місце події вже прямують екстрені служби. Наразі інформація щодо кількості людей в укритті та їхнього стану уточнюється.

У столиці триває повітряна тривога через атаку російських безпілотників та ракет. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою небезпеки.

