После массированной атаки Киева метрополитен обратился к людям с важным заявлением

Киевляне прячутся во время атаки РФ / © Getty Images

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Во время массированного российского обстрела Киева в ночь на 2 июля на станциях столичного метро находились 52 500 человек, из которых почти 4 500 детей. По информации КП «Киевский метрополитен», это самый высокий показатель укрытия населения в метрополитене во время ночной воздушной тревоги за последние годы.

Напомним, что во время воздушной тревоги 46 подземных станций работают в режиме укрытия, на вход открыты все без исключения вестибюли.

Просим всех, кто хочет остаться на ночь, помнить, что для этого нужно:

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прийти на станцию до ее закрытия на вход (подробный режим работы каждой станции по ссылке ЗДЕСЬ);

сообщить сотрудникам и полиции о том, что вы хотите остаться на всю ночь;

спуститься на платформу (где лучше разместиться — подскажут работники станции).

В метрополитене отмечают, что проход осуществляется на общих условиях, если в городе не объявлена воздушная тревога.

Что следует взять с собой в метро

Чтобы пребывание на станциях в ночное время было более безопасным и комфортным, в коммунальном предприятии советуют иметь при себе:

теплые вещи, одеяла и карематы, поскольку средняя температура в укрытии составляет 17–18°C, могут быть сквозняки из-за наличия туннелей и других подземных помещений;

персональное лекарство и бутылку воды;

средства гигиены (влажные и сухие салфетки);

для владельцев домашних животных — пеленки и пакетики.

Обычно на центральных станциях во время воздушной тревоги находится меньшее количество людей. Поэтому в метрополитене рекомендуют по возможности воспользоваться ими во время опасности. В частности, менее загружены — Крещатик, Золотые Ворота, Майдан Незалежности и Площадь украинских Героев.

Просим с пониманием относиться к работникам метро. Именно они обеспечивают бесперебойную работу станций в режиме укрытия и одновременно выполняют текущие задания, чтобы даже после тревожной ночи подземка оставалась безопасной и удобной для пассажиров днем.

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Массированная атака РФ на Киев — последние новости

По обновленным данным, в результате атаки по Киеву количество пострадавших составляет около сотни и 13 погибших. Однако эти данные растут. По словам мэра столицы Виталия Кличко, наибольшие разрушения получили жилой дом в Дарницком районе. Там до сих пор под завалами ищут людей.

При атаке на одной из станций метро начало сыпать с потолка. В метрополитене прокомментировали и подчеркнули, что это было опыление из-за удара неподалеку, а не задымления или обвала штукатурки. Станция не пострадала.

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