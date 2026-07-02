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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
4326
Час на прочитання
2 хв

"Справжнє диво": у Києві з-під завалів розбитого вщент будинку врятували 7 людей (відео)

Після масованої російської атаки на Київ рятувальники продовжують пошукову операцію. Попри трагедію, у Дарницькому районі вдалося врятувати сімох людей, які перебували під завалами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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У Києві з-під завалів врятували 7 людей

У Києві з-під завалів врятували 7 людей

Після звірячої російської атаки на Київ рятувальники досі продовжують діставати з-під завалів тіла загиблих. Та сьогодні трапилося справжнє диво — під завалами знайшли 7 живих людей, яких вдалося врятувати.

Більше про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Києві з-під завалів врятували 7 людей

Міністр внутрішніх справ розповів, що сьогодні вперше в Україні завдяки рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів 7 людей.

На цій постраждалій локації загалом вдалося врятувати 17 українців. 10 з них — дістали за допомогою кранів, а 7 — деблокували з-під завалів.

Це трапилося у Дарницькому районі, де російським ударом було знищено частину девʼятиповерхівки.

На місці продовжує працювати ДСНС. Одна людина на цій локації загинула.

«Є інформація про безвісти зниклих — шукаємо. Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені необхідні фахівці та спецтехніка. Місце проведення робіт та пошкоджені будинки — під охороною поліції. Прохання з розумінням поставитися до встановлених обмежень. У розгорнутих оперштабах слідчі поліції приймають заяви від потерпілих», — повідомив Ігор Клименко.

Атака на Київ сьогодні: останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 2 липня росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками та ракетами різних типів по Києву. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах столиці.

Суттєво постраждали житлові будинки, зокрема приватний сектор, а також 5-поверхові, 9-поверхові та 16-поверхові будинки у Дарницькому, Печерському та Шевченківському районах міста.

У багатьох районах Києва виникли пожежі, завдано сильних руйнувань цивільній інфраструктурі.

Станом на 09:00 2 липня відомо про 13 загиблих та 86 постраждалих, із яких 70 осіб було госпіталізовано. Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів, зокрема, триває пошуково-рятувальна операція у пошкодженому будинку в Дарницькому районі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
4326
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