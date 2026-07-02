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"Настоящее чудо": в Киеве из-под завалов разбитого дома спасли 7 человек (видео)
После массированной атаки на Киев спасатели продолжают поисковую операцию. Несмотря на трагедию, в Дарницком районе удалось спасти семерых находившихся под завалами людей.
После зверской российской атаки на Киев спасатели до сих пор продолжают доставать из-под завалов тела погибших. Но сегодня произошло настоящее чудо — под завалами нашли 7 живых людей, которых удалось спасти.
Больше об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
В Киеве из-под завалов спасли 7 человек
Министр внутренних дел рассказал, что сегодня впервые в Украине благодаря спасателям удалось деблокировать из-под завалов 7 человек.
На этой пострадавшей локации удалось спасти 17 украинцев. 10 из них достали с помощью кранов, а 7 — деблокировали из-под завалов.
Это произошло в Дарницком районе, где российским ударом была уничтожена часть девятиэтажки.
На месте продолжает работать ГСЧС. Один человек на этой локации погиб.
«Есть информация о без вести пропавших — ищем. Поисково-спасательная операция продолжается. Вовлечены необходимые специалисты и спецтехника. Место проведения работ и поврежденные дома под охраной полиции. Просьба с пониманием отнестись к установленным ограничениям. В развернутых оперштабах следователи полиции принимают заявления от потерпевших», — сообщил Игорь Клименко.
Атака на Киев сегодня: последние новости
Напомним, в ночь на 2 июля россияне совершили массированную атаку беспилотниками и ракетами разных типов по Киеву. В результате обстрела зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах столицы.
Существенно пострадали жилые дома, в частности, частный сектор, а также 5-этажные, 9-этажные и 16-этажные дома в Дарницком, Печерском и Шевченковском районах города.
Во многих районах Киева возникли пожары, нанесены сильные разрушения гражданской инфраструктуре.
По состоянию на 09:00 2 июля известно о 13 погибших и 86 пострадавших, из которых 70 человек были госпитализированы. Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов, в частности, идет поисково-спасательная операция в поврежденном доме в Дарницком районе.