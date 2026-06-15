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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
565
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Нічна атака на Київ: кількість постраждалих стрімко збільшилась, серед них — двоє дітей

Кількість потерпілих зросла до 30 осіб, серед них — двоє дітей 5 та 6 років.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Наслідки атаки на Київ у ніч проти 15 червня

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 15 червня / © ДСНС

У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 30 людей.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Серед поранених — двоє дітей віком 5 та 6 років.

Медики продовжують надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 15 червня здійснили одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наслідки ударів та падіння уламків зафіксовані фактично по всьому місту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
565
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