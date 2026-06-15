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- Київ
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Нічна атака на Київ: кількість постраждалих стрімко збільшилась, серед них — двоє дітей
Кількість потерпілих зросла до 30 осіб, серед них — двоє дітей 5 та 6 років.
У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 30 людей.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Серед поранених — двоє дітей віком 5 та 6 років.
Медики продовжують надавати допомогу постраждалим.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 15 червня здійснили одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наслідки ударів та падіння уламків зафіксовані фактично по всьому місту.
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