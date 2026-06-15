"Ничего не осталось": в Киеве выгорел рынок рядом с киностудией Довженко

Рынок возле киностудии Довженко

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В результате ночной массированной российской атаки на Киев 15 июня был полностью разрушен рынок рядом с киностудией Довженко. Все выгорело. Охранник рынка рассказал, что от рынка ничего не осталось, а ущерб для людей — безумный.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Рынок возле киностудии Довженко сгорел дотла после российской атаки

Рынок на улице Довженко, рядом с одноименной киностудией, выгорел дотла после российских ударов по Киеву 15 июня.

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«После этого я впервые осознал, что такое война. В любой момент и тебя может не стать, и квартиры, и дома, и всего. Взрывалось… Половины рынка нет. Все было забито товарами, но ничего не осталось», — рассказывает охранник рынка.

Мужчина добавил, что ущерб для людей — безумный. По словам охраны, россияне ударили по киностудии Довженко, а с нее огонь перебросился на рынок.

На месте сгоревшего рынка работает ГСЧС. Люди ищут документы и все, что могло уцелеть после атаки.

В результате российской атаки под удар, вероятно, также попал рынок на Почайной «Петровка» в Оболонском районе Киева.

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Удар по киностудии Довженко: последние новости

Напомним, в результате российского ракетного удара по Киеву серьезно пострадала Национальная киностудия имени Александра Довженко. Как сообщил ее генеральный директор Андрей Дончик, двумя ракетами повреждены здания почти по всей территории студии, в частности, выбиты практически все окна.

В результате атаки полностью уничтожена уникальная двухэтажная костюмерная, где хранилось около 100 тысяч костюмов (среди которых исторический наряд из культовых лент «Тени забытых предков» и «Пропавшая грамота») и почти три миллиона единиц реквизита.

Кроме того, пострадало помещение киноархива, где хранится около 600 фильмов на пленке, часть из которых существует в единственном экземпляре. Поскольку в этой технической зоне не было пожара, а сами пленки находятся в отдельных комнатах в металлических коробках, руководство надеется, что коллекция уцелела. Окончательный масштаб разрушений и потерь устанавливают эксперты.

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