"Нічого не залишилося": у Києві вигорів ринок поруч із кіностудією Довженка

Ринок біля кіностудії Довженка

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Унаслідок нічної масованої російської атаки на Київ 15 червня було вщент зруйновано ринок поруч з кіностудією Довженка. Усе вигоріло. Охоронець ринку розповів, що від ринку нічого не залишилося, а збитки для людей — шалені.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ринок біля кіностудії Довженка згорів вщент після російської атаки

Ринок на вулиці Довженка, поруч з одноіменною кіностудією, вигорів ущент після російських ударів по Києву 15 червня.

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«Після цього я вперше усвідомив, що таке війна. В будь-який момент і тебе може не стати, і квартири, і будинку, і всього. Гепало… Половини ринка немає. Все було забите товарами, але нічого не залишилося», — розповідає охоронець ринку.

Чоловік додав, що збитки для людей — шалені. За словами охорони, росіяни вгатили по кіностудії Довженка, а з неї вогонь перекинувся на ринок.

На місці згорілого ринку працює ДСНС. Люди шукають документи та все, що могло вціліти після російської атаки.

Унаслідок російської атаки під удар, ймовірно, потрапив також ринок на Почайній «Петрівка» в Оболонському районі Києва.

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Удар по кіностудії Довженка: останні новини

Нагадаємо, унаслідок російського ракетного удару по Києву серйозно постраждала Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Як повідомив її генеральний директор Андрій Дончик, двома ракетами пошкоджено будівлі майже по всій території студії, зокрема, вибито практично всі вікна.

Унаслідок атаки повністю знищено унікальну двоповерхову костюмерну, де зберігалося близько 100 тисяч костюмів (серед яких історичне вбрання з культових стрічок «Тіні забутих предків» та «Пропала грамота») і майже три мільйони одиниць реквізиту.

Окрім цього, постраждало приміщення кіноархіву, де зберігається близько 600 фільмів на плівці, частина з яких існує в єдиному екземплярі. Оскільки в цій технічній зоні не було пожежі, а самі плівки перебувають в окремих кімнатах у металевих коробках, керівництво сподівається, що колекція вціліла. Остаточний масштаб руйнувань і втрат наразі встановлюють експерти.

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