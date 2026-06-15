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- Киев
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Число погибших в Киеве возросло: одна из пострадавших умерла в больнице
Умерла женщина, находившаяся в больнице с ранениями после ночной атаки на столицу.
Число погибших в результате массированного удара по Киеву возросло до пяти.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«Одна из пострадавших, находившаяся в тяжелом состоянии, умерла в больнице. 5 жертв в столице в результате массированной атаки врага», — написал Кличко.
Отметим, что число пострадавших в результате российской атаки достигло 30 человек. Среди раненых — двое детей 5 и 6 лет.
Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.
Напомним, Россия в ночь на 15 июня совершила одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. Последствия ушибов и падение обломков зафиксированы фактически по всему городу.
Среди целей страны-агрессорки — Киево-Печерская лавра. После атаки горела крыша. В результате удара повреждено минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения. Поврежден также Художественный арсенал и киностудия им. О Довженко.