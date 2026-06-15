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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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651
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Число погибших в Киеве возросло: одна из пострадавших умерла в больнице

Умерла женщина, находившаяся в больнице с ранениями после ночной атаки на столицу.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Скорая, больница

Скорая, больница / © УНИАН

Число погибших в результате массированного удара по Киеву возросло до пяти.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Одна из пострадавших, находившаяся в тяжелом состоянии, умерла в больнице. 5 жертв в столице в результате массированной атаки врага», — написал Кличко.

Отметим, что число пострадавших в результате российской атаки достигло 30 человек. Среди раненых — двое детей 5 и 6 лет.

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, Россия в ночь на 15 июня совершила одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. Последствия ушибов и падение обломков зафиксированы фактически по всему городу.

Среди целей страны-агрессорки — Киево-Печерская лавра. После атаки горела крыша. В результате удара повреждено минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения. Поврежден также Художественный арсенал и киностудия им. О Довженко.

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Дата публикации
Количество просмотров
651
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