Во время массированной атаки Россия повредила больницу в Киеве: принимает ли медучреждение пациентов

Больница / © pexels.com

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Во время массированного обстрела 15 июня пострадала больница №3 на Лесном массиве в Киеве.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В результате атаки выбиты окна, двери и поврежденное оборудование в кабинетах.

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«Я работала здесь 52 года. Жаль это отделение», — прокомментировала работница медицинского учреждения.

Но, несмотря на последствия обстрела, больница продолжает принимать пациентов.

«Страшно было? А мне уже не страшно, я уже старая. Вот здесь компьютеры побило, оборудование. Пациенты приходят, мы не можем закрыть. Нужна неотложная помощь», — добавила женщина.

Удар РФ по Киеву — последние новости

Ночью 15 июня Россия нанесла удар по Киеву, выпустив 60 ракет. Била по гражданским, инфраструктурным и культурным объектам Украины. В частности, под обстрелами оказались Киево-Печерская лавра, отделение «Новой почты», киностудия Довженко, музеи и другие исторические объекты.

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По последним данным, в результате массированного удара по Киеву количество погибших возросло до пяти. В больнице скончалась одна из тяжелораненых.

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