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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
833
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1 мин

Врачи не могли установить личность: в Киеве спасают женщину с сильными травмами лица после атаки РФ

В настоящее время пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а ее операция длилась более семи часов.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Последствия атаки на Киев 2 июня

Последствия атаки на Киев 2 июня / © Управление ГСЧС Киева

В Свято-Михайловской больнице в Киеве находится 50-летняя женщина с тяжелыми травмами лица в результате атаки 2 июня. Медики даже не могли установить ее личность.

Об этом сообщает Киев24.

К поиску родных травмированной женщины врачи привлекали стражей порядка.

В настоящее время пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а ее операция длилась более семи часов.

Родные уже знают о тяжелом состоянии пострадавшей.

Всего в больнице приняли 11 пациентов — четырех женщин и семерых мужчин с травмами разной степени тяжести. Шесть человек до сих пор находятся в медучреждении. Трое из них — в реанимации, другие — в хирургическом отделении.

Напомним, ранее сообщалось о кровавом ударе по Киеву. В результате массированного обстрела столицы 2 июня зафиксировано попадание в восьми районах, где горели жилые дома, повреждена частная клиника, а улицы города затянуло густым дымом и частично было перекрыто движение транспорта. Число погибших возросло до семи, а пострадавших — до 90 человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
833
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