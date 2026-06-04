Врачи не могли установить личность: в Киеве спасают женщину с сильными травмами лица после атаки РФ

Последствия атаки на Киев 2 июня / © Управление ГСЧС Киева

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В Свято-Михайловской больнице в Киеве находится 50-летняя женщина с тяжелыми травмами лица в результате атаки 2 июня. Медики даже не могли установить ее личность.

Об этом сообщает Киев24.

К поиску родных травмированной женщины врачи привлекали стражей порядка.

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В настоящее время пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а ее операция длилась более семи часов.

Родные уже знают о тяжелом состоянии пострадавшей.

Всего в больнице приняли 11 пациентов — четырех женщин и семерых мужчин с травмами разной степени тяжести. Шесть человек до сих пор находятся в медучреждении. Трое из них — в реанимации, другие — в хирургическом отделении.

Напомним, ранее сообщалось о кровавом ударе по Киеву. В результате массированного обстрела столицы 2 июня зафиксировано попадание в восьми районах, где горели жилые дома, повреждена частная клиника, а улицы города затянуло густым дымом и частично было перекрыто движение транспорта. Число погибших возросло до семи, а пострадавших — до 90 человек.

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Дата публикации 11:37, 02.06.26 Количество просмотров 164 "Такого не было 5 лет. Земля дрожала"! Очевидцы об адской ночи в Киеве

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