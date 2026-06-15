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В Киеве в результате ночной атаки разрушена часть улицы: появилось видео
На месте попадания образовалась огромная воронка, часть улицы Нижние сады фактически разрушена.
В Киеве на Осокорках в результате массированной атаки в ночь на понедельник, 15 июня, разрушена часть улицы.
Об этом сообщают Новости.Live.
«Пострадал район Осокорков — Нижние сады, где расположены частные дома. На месте попадания образовалась огромная воронка, часть улицы фактически разрушена», — говорится в описании под видео.
Вокруг повреждены дома и дворы местных жителей.
На видео одна из женщин, осматривая последствия атаки, отметила, что погибших нет.
Атака на Киев 15 июня
Напомним, Россия в ночь на 15 июня совершила одну из самых масштабных атак на Киев за последнее время. Последствия ушибов и падение обломков зафиксированы фактически по всему городу.
Среди целей страны-агрессора — Киево-Печерская лавра. После атаки горела крыша. В результате удара повреждено минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения. Поврежден также Художественный арсенал и киностудия им. О Довженко.