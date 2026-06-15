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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве в результате ночной атаки разрушена часть улицы: появилось видео

На месте попадания образовалась огромная воронка, часть улицы Нижние сады фактически разрушена.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Последствия удара по Осокоркам

Последствия удара по Осокоркам / © скриншот с видео

В Киеве на Осокорках в результате массированной атаки в ночь на понедельник, 15 июня, разрушена часть улицы.

Об этом сообщают Новости.Live.

«Пострадал район Осокорков — Нижние сады, где расположены частные дома. На месте попадания образовалась огромная воронка, часть улицы фактически разрушена», — говорится в описании под видео.

Вокруг повреждены дома и дворы местных жителей.

На видео одна из женщин, осматривая последствия атаки, отметила, что погибших нет.

Атака на Киев 15 июня

Напомним, Россия в ночь на 15 июня совершила одну из самых масштабных атак на Киев за последнее время. Последствия ушибов и падение обломков зафиксированы фактически по всему городу.

Среди целей страны-агрессора — Киево-Печерская лавра. После атаки горела крыша. В результате удара повреждено минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения. Поврежден также Художественный арсенал и киностудия им. О Довженко.

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Дата публикации
Количество просмотров
666
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