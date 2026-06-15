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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
897
Час на прочитання
1 хв

У Києві унаслідок нічної атаки зруйнована частина вулиці: з’явилося відео

На місці влучання утворилася величезна вирва, частину вулиці Нижні сади фактично зруйновано.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Наслідки удару по Осокорках

Наслідки удару по Осокорках / © скриншот з відео

У Києві на Осокорках унаслідок масованої атаки у ніч проти понеділка, 15 червня, зруйнована частина вулиці.

Про це повідомляють Новини.Live.

«Постраждав район Осокорків — Нижні сади, де розташовані приватні будинки. На місці влучання утворилася величезна вирва, частину вулиці фактично зруйновано», — йдеться в описі під відео.

Навколо пошкоджені будинки та подвір’я місцевих мешканців.

На відео одна з жінок, оглядаючи наслідки атаки, зазначила, що загиблих немає.

Атака на Київ 15 червня

Нагадаємо, Росія у ніч проти 15 червня здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ за останній час. Наслідки ударів та падіння уламків зафіксовані фактично по всьому місту.

Серед цілей країни-агресорки — Києво-Печерська лавра. Після атаки горів дах. Внаслідок удару пошкоджено мінімум 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення. Пошкоджено також Мистецький арсенал і кіностудію ім. О Довженка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
897
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