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- Київ
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У Києві унаслідок нічної атаки зруйнована частина вулиці: з’явилося відео
На місці влучання утворилася величезна вирва, частину вулиці Нижні сади фактично зруйновано.
У Києві на Осокорках унаслідок масованої атаки у ніч проти понеділка, 15 червня, зруйнована частина вулиці.
Про це повідомляють Новини.Live.
«Постраждав район Осокорків — Нижні сади, де розташовані приватні будинки. На місці влучання утворилася величезна вирва, частину вулиці фактично зруйновано», — йдеться в описі під відео.
Навколо пошкоджені будинки та подвір’я місцевих мешканців.
На відео одна з жінок, оглядаючи наслідки атаки, зазначила, що загиблих немає.
Атака на Київ 15 червня
Нагадаємо, Росія у ніч проти 15 червня здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ за останній час. Наслідки ударів та падіння уламків зафіксовані фактично по всьому місту.
Серед цілей країни-агресорки — Києво-Печерська лавра. Після атаки горів дах. Внаслідок удару пошкоджено мінімум 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення. Пошкоджено також Мистецький арсенал і кіностудію ім. О Довженка.