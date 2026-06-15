Масована атака РФ на Київ: десятки пожеж, пошкодження майже в усіх районах, без світла залишилися 140 тисяч абонентів

Масована атака / © ТСН.ua

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Російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наслідки ударів та падіння уламків зафіксовані фактично по всьому місту.

За попередніми даними медиків, поранення отримали понад 20 людей. Серед постраждалих — дитина та вагітна жінка. Троє людей перебувають у лікарнях у тяжкому стані.

Найбільше пошкоджень зафіксували в кількох районах столиці.

В Оболонському районі пошкоджено кілька житлових будинків і складські приміщення. Після влучання уламків виникли пожежі, також згоріли близько 30 автомобілів.

У Подільському районі через падіння уламків спалахнув приватний житловий будинок, а також триповерхова будівля.

У Солом’янському районі пошкоджено житлову забудову, окрім цього сталася пожежа на території одного із закладів освіти.

У Печерському районі зафіксовано пошкодження житлових будинків та нежитлової забудови. Там загорівся гуртожиток. Окремо серйозні наслідки зафіксовані на території Kyiv Pechersk Lavra — через атаку виникла пожежа на даху Успенського собору.

У Дніпровському районі уламки пошкодили житлові будинки.

У Деснянському районі сталося загоряння на території дитячого садка.

У Голосіївському районі виникли пожежі на складських об’єктах, також пошкоджено житловий будинок та інфраструктурний об’єкт.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритих територіях.

У Шевченківському районі зазнали пошкоджень житлові будинки, підприємства та інші об’єкти інфраструктури.

Крім того, через ворожий обстріл пошкоджені лінії електропередач. У північній частині столиці без електроенергії залишилися близько 140 тисяч абонентів.

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Наразі всі екстрені та аварійно-рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Інформація щодо кількості постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.

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