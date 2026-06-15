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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
668
Час на прочитання
1 хв

У Києві один із ЖК вчетверте постраждав від атаки: що відомо

Це уже щонайменше четвертий випадок, коли через російські обстріли будинки цього ЖК зазнають пошкоджень, вперше уламки ворожого безпілотника впали на дах одного з будинків у травні 2023 року.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Наслідки ворожого удару по Києву 15 червня

Наслідки ворожого удару по Києву 15 червня / © Інтерфакс-Україна

ЖК «Комфорт Таун» у Дніпровському районі Києва вчергове постраждав від російського обстрілу в ніч на понеділок, горить Академія сучасної освіти А+, яка знаходиться на території комплексу.

Про це пише агентство «Інтерфакс-Україна».

Житловий комплекс вчергове постраждав від ймовірного падіння уламків ворожих повітряних цілей.

Станом на 7:00 понеділка майже ліквідована пожежа на частині будівлі Академії.

Крім того, пошкоджень зазнала дев’ятиповерхівка навпроти, там вибиті вікна і ушкоджений фасад.

Серед іншого, згоріло декілька автомобілів.

Як розповіли у поліції на цій локації обійшлося без жертв і постраждалих.

Це уже щонайменше четвертий випадок, коли через російські обстріли будинки даного ЖК зазнають пошкоджень. Вперше уламки ворожого безпілотника впали на дах одного з будинків у травні 2023 року.

Також відбулося влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу в ніч на 29 листопада 2025 року. Тоді ж незначних пошкоджень зазнала також Академія сучасної освіти А+ на території ЖК.

Крім того, в ніч на 9 січня 2026 року влучання припало на дах п’ятиповерхової частину будинку і сусідній фасад 13-ти поверхового, постраждало декілька поверхів. Крім того, були пошкодження фасаду і вибите скло у сусідніх будинках.

Нагадаємо, внаслідок нічної масованої атаки Росії на Київ кількість жертв зросла до чотирьох людей, ще 30 людей постраждали, серед них — двоє дітей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
668
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