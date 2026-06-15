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- Київ
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У Києві зросла кількість жертв масованої атаки РФ: вже четверо загиблих
Унаслідок нічної масованої атаки Росії на Київ кількість жертв зросла до чотирьох людей, ще 23 особи постраждали, серед них — дитина.
Станом на 05:40, за оновленими даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко, внаслідок російського комбінованого удару по столиці відомо про 23 поранених. Серед постраждалих є дитина, якій надали необхідну допомогу.
Водночас кількість загиблих у Києві збільшилася до чотирьох осіб. Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях ударів, ліквідовуючи наслідки обстрілів і розбираючи завали.
У ніч проти 15 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку по столиці, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У різних районах Києва зафіксовано пожежі, руйнування житлових будинків, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.
Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.