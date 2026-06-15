"Що ще має зробити кремлівський антихрист?": Епіфаній відреагував на удар РФ по святині у Києві (фото, відео)

Атака на Лавру / © фото з соцмереж

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Предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.

Митрополит повідомив, що під час масованого обстрілу загорівся дах Успенського собору — однієї з найбільш шанованих християнських святинь світу. У своєму дописі в соцмережі X він закликав молитися за порятунок святині та різко засудив дії Росії.

"Що ще має зробити кремлівський антихрист?": Епіфаній відреагував на удар РФ по святині у Києві (4 фото) © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж

«Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства. Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України припинився?» — написав Епіфаній.

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Також глава ПЦУ завершив звернення молитвою: «Пресвятая Богородице, зупини ірода!».

© фото з соцмереж

Загроза ракетних ударів

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

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