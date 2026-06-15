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"Що ще має зробити кремлівський антихрист?": Епіфаній відреагував на удар РФ по святині у Києві (фото, відео)
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній жорстко відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, під час якої постраждала Києво-Печерська лавра, назвавши дії РФ злочином проти християнства та людяності.
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.
Митрополит повідомив, що під час масованого обстрілу загорівся дах Успенського собору — однієї з найбільш шанованих християнських святинь світу. У своєму дописі в соцмережі X він закликав молитися за порятунок святині та різко засудив дії Росії.
"Що ще має зробити кремлівський антихрист?": Епіфаній відреагував на удар РФ по святині у Києві (4 фото)
«Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства. Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України припинився?» — написав Епіфаній.
Також глава ПЦУ завершив звернення молитвою: «Пресвятая Богородице, зупини ірода!».
Загроза ракетних ударів
Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.