У Києві через атаку РФ без світла залишилися 140 тисяч абонентів

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У ніч проти 15 червня російська атака спричинила серйозні наслідки у столиці України.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у північній частині міста без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів.

За його словами, внаслідок удару були пошкоджені лінії електропередачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

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Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про значні руйнування цивільної інфраструктури.

Станом на зараз відомо про серйозні пошкодження у п’яти багатоквартирних житлових будинках, а також у недобудованому житловому комплексі. Крім того, у різних районах міста зафіксовано численні вибиті вікна, частково пошкоджений гуртожиток та постраждало приватне домогосподарство.

На кількох локаціях рятувальники ліквідовують займання, які виникли після атаки.

У міській владі закликали киян не публікувати фото та відео наслідків обстрілів, оскільки російські війська активно використовують відкриті джерела для коригування подальших ударів.

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Жителів столиці закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Загроза ракетних ударів

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

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