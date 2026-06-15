В Киеве выросло количество жертв массированной атаки РФ: уже четверо погибших

Дрон / © ТСН.ua

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По состоянию на 05:40, по обновленным данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко , в результате российского комбинированного удара по столице известно о 23 раненых. Среди пострадавших есть ребенок, которому оказали необходимую помощь.

В то же время количество погибших в Киеве увеличилось до четырех человек. Спасательные и аварийные службы продолжают работать на местах ушибов, ликвидируя последствия обстрелов и разбирая завалы.

В ночь на 15 июня российские войска совершили очередную массированную атаку по столице, применив ракеты и ударные беспилотники. В разных районах Киева зафиксированы пожары, разрушение жилых домов, повреждение гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

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Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

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