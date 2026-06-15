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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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797
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В Киеве выросло количество жертв массированной атаки РФ: уже четверо погибших

В результате ночной массированной атаки России на Киев количество жертв возросло до четырех человек, еще 23 человека пострадали, среди них ребенок.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

По состоянию на 05:40, по обновленным данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко , в результате российского комбинированного удара по столице известно о 23 раненых. Среди пострадавших есть ребенок, которому оказали необходимую помощь.

В то же время количество погибших в Киеве увеличилось до четырех человек. Спасательные и аварийные службы продолжают работать на местах ушибов, ликвидируя последствия обстрелов и разбирая завалы.

В ночь на 15 июня российские войска совершили очередную массированную атаку по столице, применив ракеты и ударные беспилотники. В разных районах Киева зафиксированы пожары, разрушение жилых домов, повреждение гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

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Дата публикации
Количество просмотров
797
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