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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
425
Время на прочтение
1 мин

В Киеве уже более 40 поврежденных локаций и более 20 пострадавших: последствия массированной атаки РФ

В столице после ночной массированной атаки России зафиксировали более 40 локаций с повреждениями разной степени, количество пострадавших продолжает расти.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В результате очередной массированной российской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 23 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, по состоянию на данный момент в столице уже зафиксировано более 40 локаций, которые получили повреждения разной степени в результате обстрела.

Речь идет о разрушении жилых домов, гражданской инфраструктуре, пожаре, повреждении автомобилей и объектов в разных районах города.

В настоящее время экстренные службы продолжают ликвидацию последствий российской атаки, а информация о пострадавших и масштабах разрушений продолжает обновляться.

Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

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Дата публикации
Количество просмотров
425
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