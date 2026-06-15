В Киеве уже более 40 поврежденных локаций и более 20 пострадавших: последствия массированной атаки РФ

Дрон / © ТСН.ua

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В результате очередной массированной российской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 23 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, по состоянию на данный момент в столице уже зафиксировано более 40 локаций, которые получили повреждения разной степени в результате обстрела.

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Речь идет о разрушении жилых домов, гражданской инфраструктуре, пожаре, повреждении автомобилей и объектов в разных районах города.

В настоящее время экстренные службы продолжают ликвидацию последствий российской атаки, а информация о пострадавших и масштабах разрушений продолжает обновляться.

Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

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