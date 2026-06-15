ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

Россия уничтожила уникальную костюмную коллекцию киностудии Довженко в Киеве: вспыхнул пожар после атаки (фото)

В результате российской атаки на Киев серьезные повреждения получила Национальная киностудия имени Александра Довженко — одна из старейших киностудий Украины, где была уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция страны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Атака на киностудию Довженко

Атака на киностудию Довженко

Российские войска во время массированной атаки на столицу нанесли удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко.

О последствиях сообщила министерша культуры Украины Татьяна Бережная .

В результате попадания на территории киностудии возник пожар. Наибольшие разрушения получил костюмный цех, где хранилась уникальная коллекция, насчитывавшая около 100 тысяч исторических костюмов и почти три миллиона единиц разнообразной одежды.

Кроме того, повреждены другие корпуса и здания киностудии. На месте атаки работают спасатели и экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и обеспечивают безопасность территории.

По словам Бережной, Россия продолжает целенаправленно избивать не только по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, но и по культурным институтам, сохраняющим украинскую идентичность, историческую память и национальное наследие. Уничтожение таких ячеек она назвала очередной попыткой ударить по самобытности украинского народа.

Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
77
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie