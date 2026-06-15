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Россия уничтожила уникальную костюмную коллекцию киностудии Довженко в Киеве: вспыхнул пожар после атаки (фото)
В результате российской атаки на Киев серьезные повреждения получила Национальная киностудия имени Александра Довженко — одна из старейших киностудий Украины, где была уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция страны.
Российские войска во время массированной атаки на столицу нанесли удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко.
О последствиях сообщила министерша культуры Украины Татьяна Бережная .
В результате попадания на территории киностудии возник пожар. Наибольшие разрушения получил костюмный цех, где хранилась уникальная коллекция, насчитывавшая около 100 тысяч исторических костюмов и почти три миллиона единиц разнообразной одежды.
Кроме того, повреждены другие корпуса и здания киностудии. На месте атаки работают спасатели и экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и обеспечивают безопасность территории.
По словам Бережной, Россия продолжает целенаправленно избивать не только по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, но и по культурным институтам, сохраняющим украинскую идентичность, историческую память и национальное наследие. Уничтожение таких ячеек она назвала очередной попыткой ударить по самобытности украинского народа.
Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .